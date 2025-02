Andernach vergibt Stipendien Tanzschulerbe kommt Studierenden zugute 06.02.2025, 15:00 Uhr

i Neben Oberbürgermeister Christian Greiner (3. von rechts), Bürgermeister Claus Peitz (Mitte) und Geschäftsführerin Barbara Vogt (3. von links) freut sich der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Andernach über das neue Stipendienprogramm für Andernacher Studierende. Martina Koch

Die Tanzschule Bitterlich war eine Institution in Andernach. Ihre Eigentümer haben sich bereits zu Lebzeiten dafür entschieden, mit ihrem Erbe junge Menschen unterstützen zu wollen. Daraus ist jetzt ein Stipendienprogramm für Studierende entstanden.

Den Eheleuten Hannelore Dilling und Werner Bitterlich, die jahrzehntelang die Tanzschule Bitterlich in Andernach betrieben, lagen junge Menschen stets am Herzen: Generationen jugendlicher Tanzschüler lernten in dem legendären Tanzsaal in der Kirchstraße nicht nur Wiener Walzer und Foxtrott, sondern auch, wie man sich in Gesellschaft zu benehmen hat.

