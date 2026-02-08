Karneval in Andernach
Tanz, Spaß und Husarenpower rocken die Mittelrheinhalle
Prinz Carsten I. "von Feuer zu Flamme" (4. v. rechts) und ihre Lieblichkeit Prinzessin Daniela I., „die kleine Klaus aus dem Ümb
Prinz Carsten I. "von Feuer zu Flamme" (4. v. rechts) und ihre Lieblichkeit Prinzessin Daniela I., „die kleine Klaus aus dem Ümbeshaus“ (5. v. rechts) samt Hofstaat inklusive Kanzler Raphael (3. v. rechts).
Alexander Thieme-Garmann

Von funkelnden Kinderballetts über schräge Sketche bis zu wilden Tanz- und Musikshows: Die Prunksitzung der Rot-Weißen Husaren hat die Mittelrheinhalle gerockt. Ein Abend voller Überraschungen. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit Trommelwirbel, Glanz und guter Laune startete die Prunksitzung der Rot-Weißen Husaren Andernach in der Mittelrheinhalle – ein Abend voller Musik, Tanz und närrischer Überraschungen, der das Publikum von der ersten Minute an mitriss. Unter musikalischer Beteiligung der Sitzungsband „Zitz on Zores“ wurde die Prunksitzung der Rot-Weißen Husaren Andernach in der Mittelrheinhalle eröffnet.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren