Karneval in Andernach Tanz, Spaß und Husarenpower rocken die Mittelrheinhalle Alexander Thieme-Garmann 08.02.2026, 15:00 Uhr

i Prinz Carsten I. "von Feuer zu Flamme" (4. v. rechts) und ihre Lieblichkeit Prinzessin Daniela I., „die kleine Klaus aus dem Ümbeshaus“ (5. v. rechts) samt Hofstaat inklusive Kanzler Raphael (3. v. rechts). Alexander Thieme-Garmann

Von funkelnden Kinderballetts über schräge Sketche bis zu wilden Tanz- und Musikshows: Die Prunksitzung der Rot-Weißen Husaren hat die Mittelrheinhalle gerockt. Ein Abend voller Überraschungen.

Mit Trommelwirbel, Glanz und guter Laune startete die Prunksitzung der Rot-Weißen Husaren Andernach in der Mittelrheinhalle – ein Abend voller Musik, Tanz und närrischer Überraschungen, der das Publikum von der ersten Minute an mitriss. Unter musikalischer Beteiligung der Sitzungsband „Zitz on Zores“ wurde die Prunksitzung der Rot-Weißen Husaren Andernach in der Mittelrheinhalle eröffnet.







Artikel teilen

Artikel teilen