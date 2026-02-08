Von funkelnden Kinderballetts über schräge Sketche bis zu wilden Tanz- und Musikshows: Die Prunksitzung der Rot-Weißen Husaren hat die Mittelrheinhalle gerockt. Ein Abend voller Überraschungen.
Mit Trommelwirbel, Glanz und guter Laune startete die Prunksitzung der Rot-Weißen Husaren Andernach in der Mittelrheinhalle – ein Abend voller Musik, Tanz und närrischer Überraschungen, der das Publikum von der ersten Minute an mitriss. Unter musikalischer Beteiligung der Sitzungsband „Zitz on Zores“ wurde die Prunksitzung der Rot-Weißen Husaren Andernach in der Mittelrheinhalle eröffnet.