Jubiläum in Laacher-See-Halle
Talentforum Mendig: Hier reift ein Spitzennachwuchs
Im Oktober vorigen Jahres zauberten viele Jungmusiker ein Konzert, das nachhallte, in die Laacher-See-Halle. Jetzt kommen Talent
Im Oktober vorigen Jahres zauberten viele Jungmusiker ein Konzert, das nachhallte, in die Laacher-See-Halle. Jetzt kommen Talente zum Jubiläumskonzert zusammen.
Hans-Jörg Gelhard

Mancher Musiker kommt aus dieser besonderen Talentschmiede, dem Talentforum Mendig. Gegründet von Herbert Kranz, sind in 30 Jahren viele Musikerinnen und Musiker in unterschiedlichen Gattungen dort gereift. Jetzt gibt es ein Jubiläumskonzert.

Lesezeit 3 Minuten
Als im vorigen Jahr junge Musizierende für ein Konzert in der Laacher-See-Halle auftraten, war dies für viele Mendiger „ein Aha-Erlebnis“, sagt Christoph Kranz. Denn es habe den begeisterten Zuhörern gezeigt, dass hier etwas Besonderes herangereift ist.
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