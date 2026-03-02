Die Kontrolle verloren
Tödlicher Unfall: Biker aus MYK verunglückt bei Adenau﻿
Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es am Sonntag auf der L92 bei Andenau. Dabei starb ein junger Mann aus dem Kreis Mayen-Kob
Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es am Sonntag auf der L92 bei Andenau. Dabei starb ein junger Mann aus dem Kreis Mayen-Koblenz.
Kevin Rühle

Bei Adenau ist es am Sonntag zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Ein junger Mann (22) aus dem Kreis Mayen-Koblenz kam ums Leben.

Lesezeit 1 Minute
Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang ist es am Sonntag, 1. März, um 14.10 Uhr auf der L92 zwischen Adenau und Herschbroich im Kreis Ahrweiler gekommen. Dabei kam ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz ums Leben.Wie die Polizeiinspektion Adenau mitteilt, verlor der junge Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen infolge eines Fahrfehlers alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren