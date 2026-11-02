Ausbruch im Raum Koblenz Syphilis-Fälle: Bußgeldverfahren gegen Prostituierte Angela Kauer-Schöneich 02.11.2026, 13:00 Uhr

i Im Raum Koblenz sind zwei Syphilis-Fälle bestätigt. Die betroffenen Frauen könnten mit 20 bis 30 Männern Sex ohne Kondom gehabt haben. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Nach dem Nachweis von Syphilis bei zwei Prostituierten im Raum Koblenz gibt es bislang keine Hinweise auf weitere Ansteckungen. Gegen die beiden Frauen wurden aber Bußgeldverfahren eingeleitet. Warum, erläutert die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Nach der öffentlichen Warnung vor möglichen Syphilisinfektionen im Raum Koblenz liegen dem Gesundheitsamt Mayen-Koblenz bislang keine Erkenntnisse über weitere Ansteckungen vor. Das hat die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen