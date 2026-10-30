20 bis 30 Männer könnten Anfang Oktober im Raum Koblenz Kontakt zu zwei mit Syphilis infizierten Frauen gehabt haben. Das Gesundheitsamt ruft die Betroffenen dringend dazu auf, sich untersuchen zu lassen – auch wenn sie keine Beschwerden haben.
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Nach dem Nachweis von Syphilis bei zwei Prostituierten im Raum Koblenz warnt das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz vor möglichen weiteren Infektionen. Nach Erkenntnissen der Kreisverwaltung hatten die beiden Frauen Anfang Oktober innerhalb weniger Stunden mit schätzungsweise 20 bis 30 Männern ungeschützten Geschlechtsverkehr.