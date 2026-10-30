Gesundheitsamt warnt Syphilis bei Prostituierten im Kreis MYK nachgewiesen Angela Kauer-Schöneich 30.10.2026, 10:11 Uhr

i Im Kreis Mayen-Koblenz werden 20 bis 30 Männer gesucht, die sich Anfang Oktober mit Syphilis infiziert haben könnten. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

20 bis 30 Männer könnten Anfang Oktober im Raum Koblenz Kontakt zu zwei mit Syphilis infizierten Frauen gehabt haben. Das Gesundheitsamt ruft die Betroffenen dringend dazu auf, sich untersuchen zu lassen – auch wenn sie keine Beschwerden haben.

Nach dem Nachweis von Syphilis bei zwei Prostituierten im Raum Koblenz warnt das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz vor möglichen weiteren Infektionen. Nach Erkenntnissen der Kreisverwaltung hatten die beiden Frauen Anfang Oktober innerhalb weniger Stunden mit schätzungsweise 20 bis 30 Männern ungeschützten Geschlechtsverkehr.







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