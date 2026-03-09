FDP-Kandidatin im Wahlkreis 12 Susanne Rausch-Preißler kämpft den Umfragen zum Trotz Thomas Brost 09.03.2026, 11:30 Uhr

i FDP-Direktkandidatin Susanne Rausch-Preißler (hier mit ihrem Beagle Isi) lässt sich von den Umfragen nicht abschrecken. Rico Rossival

Für die FDP im Wahlkreis 12 tritt die ehemalige Kreisvorsitzende MYK, Susanne Rausch-Preißler, als Direktkandidatin für den Landtag an. Die Anschauerin ist auch stellvertretende Landesvorsitzende der FDP-Frauen. Was sie in der Landespolitik vorhat.

Ist es zu provokant, wenn man die FDP hierzulande als „totes Pferd“ bezeichnet? Auf jeden Fall kommt die Partei in Rheinland-Pfalz wenige Tage vor der Landtagswahl auf weniger als 3 Prozent Zustimmung – und das als Partei in der Regierungsverantwortung.







