FDP-Kandidatin im Wahlkreis 12
Susanne Rausch-Preißler kämpft den Umfragen zum Trotz
FDP-Direktkandidatin Susanne Rausch-Preißler (hier mit ihrem Beagle Isi) lässt sich von den Umfragen nicht abschrecken.
FDP-Direktkandidatin Susanne Rausch-Preißler (hier mit ihrem Beagle Isi) lässt sich von den Umfragen nicht abschrecken.
Rico Rossival

Für die FDP im Wahlkreis 12 tritt die ehemalige Kreisvorsitzende MYK, Susanne Rausch-Preißler, als Direktkandidatin für den Landtag an. Die Anschauerin ist auch stellvertretende Landesvorsitzende der FDP-Frauen. Was sie in der Landespolitik vorhat.

Lesezeit 4 Minuten
Ist es zu provokant, wenn man die FDP hierzulande als „totes Pferd“ bezeichnet? Auf jeden Fall kommt die Partei in Rheinland-Pfalz wenige Tage vor der Landtagswahl auf weniger als 3 Prozent Zustimmung – und das als Partei in der Regierungsverantwortung.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWK 12 – Mayen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren