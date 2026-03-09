Für die FDP im Wahlkreis 12 tritt die ehemalige Kreisvorsitzende MYK, Susanne Rausch-Preißler, als Direktkandidatin für den Landtag an. Die Anschauerin ist auch stellvertretende Landesvorsitzende der FDP-Frauen. Was sie in der Landespolitik vorhat.
Ist es zu provokant, wenn man die FDP hierzulande als „totes Pferd“ bezeichnet? Auf jeden Fall kommt die Partei in Rheinland-Pfalz wenige Tage vor der Landtagswahl auf weniger als 3 Prozent Zustimmung – und das als Partei in der Regierungsverantwortung.