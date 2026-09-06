In eine bunte Flaniermeile verwandelt die Herbstpartie Schloss Burg Namedy. Die dritte Auflage brachte im Andernacher Stadtteil viele Aussteller und Hunderte von Besuchern zusammen. Sie bekamen Außerordentliches zu sehen.
Lesezeit 2 Minuten
Eine genussvolle Auszeit vom Alltag und frische Inspirationen für die anstehende gemütliche Jahreszeit: Die dritte Herbstpartie auf Schloss Burg Namedy verwandelte das historische Anwesen an drei Tagen in einen lebendigen Marktplatz für Lifestyle, Handwerk, Kunst und Kulinarik.