Dritte Herbstpartie kam gut an
Südländisches Flair auf Schloss Burg Namedy
Herbstliche Pflanzen waren bei der Herbstpartie gefragt.
Herbstliche Pflanzen waren bei der Herbstpartie gefragt.
Elvira Bell

In eine bunte Flaniermeile verwandelt die Herbstpartie Schloss Burg Namedy. Die dritte Auflage brachte im Andernacher Stadtteil viele Aussteller und Hunderte von Besuchern zusammen. Sie bekamen Außerordentliches zu sehen.

Lesezeit 2 Minuten
Eine genussvolle Auszeit vom Alltag und frische Inspirationen für die anstehende gemütliche Jahreszeit: Die dritte Herbstpartie auf Schloss Burg Namedy verwandelte das historische Anwesen an drei Tagen in einen lebendigen Marktplatz für Lifestyle, Handwerk, Kunst und Kulinarik.
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