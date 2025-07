Zehn Jahre lang hat es gedauert, bis die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) sich rechtlich so weit durchgesetzt hat, dass sie die Stromnetze innerhalb von Mayen übernehmen durfte. Am 1. Januar 2026 ist es so weit. Was hat das für Auswirkungen?

Um mehr als 20 Prozent wächst das Stromnetz der Energieversorgung Mittelrhein zum 1. Januar. So geht das Stromnetz innerhalb der Stadt Mayen komplett in die Regie der EVM über, außerdem an der Rheinschiene die Städte Bad Breisig, Remagen, Sinzig sowie die Gemeinden Grafschaft, Gönnersdorf, Burgbrohl und Brohl-Lützing. Was steckt dahinter und welche Auswirkungen hat das auf die Stromkunden?

Im Jahr 2016 hat die EVM die Konzession für Strom in Mayen gewonnen. „Durch längere rechtliche Auseinandersetzungen kommt es jetzt nun erst zum 1. Januar 2026 zur Übernahme der Stromnetze in Mayen durch uns“, erläutert Pressesprecherin Eva Hoffend. Die EVM übernehme also nicht direkt Kunden, sondern das Netz dahinter – also von Trafostationen über Stromkabel bis hin zu Hausanschlüssen und Stromzählern. Das heißt im Klartext: Die Stromkunden müssen sich keine Gedanken machen, dass irgendetwas umgeklemmt wird – die Änderung betrifft sie nur indirekt. „Wir freuen uns auf die noch stärkere Zusammenarbeit mit den insgesamt acht Kommunen und darauf, für die Kundinnen und Kunden eine zuverlässige Stromversorgung sicherstellen zu können“, betont EVM-Vorstand Mithun Basu. Mit der Übertragung der Konzessionen hätten die Kommunen ihr Vertrauen ausgesprochen. „Dafür möchte ich mich im Namen der Mannschaft bedanken.“

„Immer mehr Einspeiser müssen gut integriert werden, sodass eine gleichbleibend hohe Versorgungssicherheit auch in Zukunft garantiert werden kann.“

Eva Hoffend, Pressesprecherin der EVM zu den Herausforderungen ans Stromnetz

Millionenschwere Investitionen in das Stromnetz sollen ab 2026 folgen. „Die Energiewende stellt unsere Stromnetze vor Herausforderungen. Immer mehr Einspeiser müssen gut integriert werden, sodass eine gleichbleibend hohe Versorgungssicherheit auch in Zukunft garantiert werden kann“, erklärt Sprecherin Hoffend. Die EVM plane nicht nur den Ausbau der Netze, sondern auch die Ertüchtigung an strategisch sinnvollen Stellen. Das betreffe nicht nur das Netz in Mayen, sondern auch das gesamte übrige EVM-Stromnetz.

EVM seit 1954 in Mayen aktiv

Mit den Städten und Gemeinden besteht laut EVM schon seit vielen Jahren eine intensive Partnerschaft. Die EVM-Gruppe betreibt dort schon lange die Erdgasnetze – in Mayen beispielsweise bereits seit 1954. Durch die Übernahme der Stromnetze in Mayen und entlang der Rheinschiene hätten es die Bürger künftig nur noch mit einem Netzbetreiber zu tun. „Das ist für die Kundinnen und Kunden ein großer Vorteil, weil sie sich in allen Belangen rund um die Energieversorgung nur noch an die EVM-Gruppe wenden müssen“, merkt Vorstand Christoph Hesse an. Das funktioniere über sämtliche Kontaktkanäle – und auch persönlich am Ort. So betreibt die EVM Kundenzentren in Mayen, Sinzig, Remagen und Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Auch Infrastruktur wird übernommen

Zurzeit laufen die notwendigen Vorarbeiten zur Umstellung auf Hochtouren. Schließlich übernimmt die Energienetze Mittelrhein (ENM) als Netzbetreiber nicht nur das eigentliche Stromnetz, sondern auch alle Kabelverteilerschränke, Transformatoren, Ortsnetzstationen und vieles mehr von der Westnetz als aktuellem Netzbetreiber. So gehen allein mehr als 450 Ortsnetzstationen an die EVM-Gruppe über. Außerdem kommen in Mayen mehr als 14.000 Zähl- und Messgeräte in die Betreuung der ENM. An der Rheinschiene sind dies rund 40.000. „Dies alles erfordert eine gewissenhafte Vorbereitung“, äußert sich Vorstand Hesse. Die EVM-Gruppe habe sich zudem schon länger personell verstärkt, um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. „In unserem Netzgebiet gibt es deutlich weniger Versorgungsunterbrechungen als im Bundesvergleich. Diese hohe Qualität wollen wir auch in Mayen und an der Rheinschiene bieten“, betont Mithun Basu, der für die Netzgesellschaft zuständig ist.