Aktuell ist im Maifeld ein Streckenabschnitt zwischen Naunheim und Mertloch gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich vier Wochen andauern, heißt es.

Auf rund 500 Metern wird im Maifeld derzeit die Fahrbahndecke zwischen Naunheim und Mertloch erneuert. VG-Bürgermeister Maximilian Mumm informiert in einer Pressemeldung über den Baufortschritt und die Hintergründe.

„Ich verstehe, dass der Eindruck entsteht, Sanierungen orientierten sich nicht am Zustand der Straßen. Doch die Strecke Naunheim–Mertloch lässt sich als Kleinstmaßnahme umsetzen“, erklärt Maximilian Mumm. Es brauche keinen Vollausbau und keine Grundstücksankäufe. „Man sperrt, fräst, recycelt und trägt neu auf – buchstäblich zwischendurch.“ Anders bei der Landesstraße 82 nach Münstermaifeld: Dort seien, so Mumm, Grundstückskäufe, neue Streckenführung und Baurecht nötig – also ein deutlich größerer Aufwand.

Es gäbe seit Jahren einen Unterhaltungsstau. Die Landesregierung investierte inzwischen mehr, doch bis das wirke, dauere es, erklärt Mumm. „Außerdem warten auch andere Kommunen. Beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz fehlen Fachkräfte wie Ingenieure und Planer. Ein Vollausbau braucht zudem lange Vorlaufzeit.“ Deshalb habe Mumm schon 2018 mit dem Leiter des LBM einen Ablaufplan erstellt, der Schritt für Schritt umgesetzt werde. Viele Straßen seien bereits saniert: die L52 von Polch nach Mayen, die L82 von Mertloch nach Gering und die L52 von Polch nach Minkelfeld.

„Wir werden nach und nach alle Straßen saniert haben – auch wenn es nicht so schnell geht, wie sich viele wünschen.“

VG-Bürgermeister Maximilian Mumm

Für die L112 von Rüber bis zur Einmündung K45 (in Richtung Kalt) bestehe Baurecht. Bei der L82 zwischen Naunheim und Münstermaifeld liege die Planung vor, Grundstücksstreifen seien gekauft, nun brauche es Baurecht. Die Ortsdurchfahrt Münstermaifeld beginne mit Verzögerung im Frühjahr 2026. Auf der Liste stünden zudem die L110 von Naunheim nach Pillig sowie die beiden Landesstraßen in Polch, St.-Georgen-Straße und Vormaystraße, erklärt VG-Chef Mumm die derzeitige Lage.

Den Ärger der Bürger könne er sehr gut nachvollziehen: „Wir alle fahren täglich über diese Straßen. Dass sich meine Bürgermeisterkollegen Beschwerden anhören müssen, bedaure ich, denn sie können am wenigsten dafür. Die Verantwortung liegt beim LBM, das nach Kräften arbeitet. Deshalb halte ich engen Kontakt dorthin. Wir werden nach und nach alle Straßen saniert haben – auch wenn es nicht so schnell geht, wie sich viele wünschen.“ red