Gedenken in Münstermaifeld
Stolpersteine erinnern an jüdische Familie Marx
Die Stolpersteine in der Krimmgasse 5 in Münstermaifeld erinnern an Amalia Marx und ihre fünf Kinder.
Die Stolpersteine in der Krimmgasse 5 in Münstermaifeld erinnern an Amalia Marx und ihre fünf Kinder.
VGV Maifeld/Gudrun Kosira-Schmitt

Mit sechs neuen Stolpersteinen erinnert Münstermaifeld an die jüdische Familie Marx. Die bewegende Feierstunde setzte zugleich ein Zeichen gegen Antisemitismus und für Menschlichkeit.

Lesezeit 1 Minute
Vor dem Haus in der Krimmgasse 5 in Münstermaifeld sind in einer bewegenden Feierstunde sechs neue Stolpersteine verlegt worden. Sie erinnern an die Witwe Amalia Marx und ihre fünf Kinder. Nur ihre Söhne Ernst, Richard und Walter überlebten nach jahrelanger Flucht in Frankreich und der Schweiz.

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Andernach & MayenZeitgeschichte

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