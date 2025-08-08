Einen Ausbildungsplatz im Gold- und Silberschmiedhandwerk zu finden, ist eine Herausforderung. Auch Sophie Ropertz, die vor Kurzem ihren Meister gemacht hat, stand vor diesem Problem. Doch warum gibt es so wenige Ausbildungsplätze?

Mayen/Ahrweiler/Briedel. Nachdem Sophie Ropertz aus Briedel bereits 2023 ihre Gesellenprüfung zur Goldschmiedin abgelegt hat, erhielt sie vor Kurzem auch ihren Meistertitel im Gold- und Silberschmiedhandwerk. Und das mit ihren jungen 23 Jahren. Dabei hatte die gebürtige Ahrweilerin auch Startschwierigkeiten: Kurz nach ihrem Ausbildungsbeginn musste Ropertz ihren Ausbildungsplatz wechseln. Sie wendete sich an die Koblenzer Handwerkskammer (HwK), die ihr eine Stelle in der Goldschmiedewerkstatt von Rolf Schneider in Mayen vermittelte.

Doch wie schwer ist es, einen Ausbildungsplatz im Bereich Gold- und Silberschmiedhandwerk zu finden? Und lohnt es sich heutzutage noch, den Meister zu machen? Unsere Zeitung hat bei der Handwerkskammer (HwK) in Koblenz und beim Zentralverband der Deutschen Gold- und Silberschmiede nachgefragt.

Potenziell hat der Kammerbezirk laut der HwK 206 Ausbildungsbetriebe. Auf diese kommen aktuell aber nur 17 Gold- und Silberschmiede und 4 Goldschmiede, die sich in der Ausbildung befinden. Die Handwerkskammer Koblenz verzeichnet in ihrem Kammerbezirk dementsprechend 21 aktive Ausbildungsverträge. Aktuell gibt es allerdings auch keine offenen Lehrstellen, so die HwK.

Michael Seubert, Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Gold- und Silberschmiede, nennt einen möglichen Grund dafür: „Auch heutzutage interessieren sich viele junge Menschen für den Beruf, doch viele Ausbildungsbetriebe möchten keine Lehrlinge annehmen.“ Der Aufwand ist für die Betriebe zu hoch, sie bevorzugen einen Gesellen, der seine Ausbildung abgeschlossen hat.

Um dagegen vorzugehen, schafft der Zentralverband für Ausbildungsbetriebe gewisse Anreize: Wenn Lehrlinge ihre Probezeit in den Betrieben hinter sich haben, gibt es Zuschüsse für Werkzeug oder auch Gutscheine für Versorgungskosten bei Scheideanstalten. Scheideanstalten werten Metalle wieder auf, wodurch Versorgungskosten entstehen. Mit dem Gutschein müssen Gold- und Silberschmiede nur noch die Kosten des Metalls selbst bezahlen.

Seit 2003 besteht für den Beruf des Gold- und Silberschmiedes keine Meisterpflicht mehr. Das bedeutet, jeder Geselle, der seine Prüfung abgelegt hat, kann sich selbstständig machen und ausbilden. „Dabei geht natürlich Fachwissen über Techniken verloren, das der Ausbilder nicht an seinen Lehrling weitergeben kann. Einfach weil er es selbst nie gelernt hat“, erklärt Seubert.

Ropertz hatte Glück, dass die Handwerkskammer im vorigen Jahr einen Meisterkurs anbot: Aufgrund von fehlendem Interesse war es der erste Meisterkurs im Gold- und Silberschmiedhandwerk seit 2020, so die HwK. „Früher musste man fünf Jahre Geselle sein, bis man den Meister machen kann. Das ist heute nicht mehr der Fall“, ergänzt Ropertz. Seubert kritisiert genau diesen Punkt: „Vielen fehlt die Erfahrung in dem Handwerk, wenn sie mit dem Meister anfangen.“

