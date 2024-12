Musik im Advent Stimmungsvolle Weihnachtsmatinee in Ettringen Elvira Bell 09.12.2024, 11:30 Uhr

i Die Blaskapelle begeisterte die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Pfarrkirche St. Maximin. Elvira Bell

Die Blaskapelle Ettringen hatte zu einer Weihnachtsmatinee in die St.-Maximin-Kirche eingeladen. Die Musiker tauchten zusammen mit dem Publikum in die Welt der Musik ein.

Am zweiten Adventssonntag hatte die Blaskapelle Ettringen mit ihrer Dirigentin Jenny Barz zu einer Weihnachtsmatinee eingeladen. Das Publikum in der voll besetzten Pfarrkirche St. Maximin war von den Darbietungen begeistert. Alexander Schuster, Vorsitzender des Ensembles, hieß das Publikum willkommen: „Es ist wunderbar, so viele bekannte und aber auch neue Gesichter hier zu sehen.

