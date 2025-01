C+M+B+25 Sternsinger aus dem ganzen Bistum feiern in Mayen Elvira Bell 03.01.2025, 13:00 Uhr

i Als besondere Aktion gab es am Ende einen sogenannten Flashmob. Begeistert davon zeigte sich auch Weihbischof Robert Brahm, der aus der Sternmitte heraus eifrig winkte. Elvira Bell

Um den 6. Januar ziehen Kinder und Jugendliche als Sternsinger von Haus zu Haus. Mit ihren Liedern verbreiten sie die Botschaft von der Geburt Jesu, schreiben den Segen C+M+B über die Haustüren und bitten um Spenden für Kinder auf der ganzen Welt.

In diesem Jahr startete das Dreikönigssingen des Bistums Trier in Mayen. Die Eifelstadt war bereits zum zweiten Mal Gastgeber der bistumsweiten Eröffnung – dies wechselt jährlich. Die vielen Sternsingergruppen boten den Gottesdienstbesuchern in der Pfarrkirche Herz Jesu ein schönes Bild.

