Es gibt sie in jeder Gemeinde, diese Sehnsuchtsorte, die schmerzlich vermisst, aber dank Erzählungen wieder lebendig werden. Ein solch besonderer Schmelztiegel des Mayener Lebens war der „Sterngarten“, ein geräumiges Lokal, in dem sich (fast) alles abgespielt hat – bis zu seinem Abriss im Jahr 1980. Dort, in der Koblenzer Straße, wurden harte Meinungen, Tanzpartner und erste Küsse ausgetauscht. Das zwölfköpfige Bürgerensemble der Mayener Burgfestspiele hat sich des Themas mit viel Hingabe angenommen. Herausgekommen ist eine Reise durch die acht Jahrzehnte, in der die Mayener Lebensart im „Sterngarten“ greifbar war. Ein „Fleckchen voll Jelöck“, wie Werner Blasweiler eingangs in Mayener Platt singt.

Zuvor bittet Hermann Wagner im dunklen Frack die Premierenbesucher, die Augen zu schließen und sich das pralle gesellschaftliche Leben im „Sterngarten“ vorzustellen. Beim Parforceritt durch die Jahrzehnte hat jeder so sein Glanzlicht – die Reise zurück beginnt im Jahr 1905. In einem Biergarten sitzt der Inhaber, Wirt Anton Colmie, und hat den Kopf in die Hände gestützt, vor sich ein Humpen Bier. Seine Gattin, Wirtin Margret, kommt mit einer Idee um die Ecke: „Wir brauchen ein Dach.“ Der Wirt reagiert genervt: „Hat Madame soss noch’n Wunsch?“ Ja, kommt es wie aus der Pistole geschossen zurück: „Einen Saal.“ Der „Sterngarten“ nimmt Gestalt an – und Fahrt auf. So bekommt Mayen einen Hauch der „Goldenen 20er-Jahre“ mit, Frauen mit Stolen und Männer im Zylinder drehen sich zum Charleston. Die Porträts der Regierenden werden auf der Bühne gewechselt, auf Kaiser Wilhelm II. folgt später Adolf Hitler. Der Ton wird rau, die Tanzlehrer kritisch beäugt. Eine unselige Zeit ohne viel Spaß im „Sterngarten“, der mittlerweile unter Führung von Willi Colmie steht.

i Die Wirtsfamilie Colmie (dargestellt von Werner Blasweiler und Marion Fuhrmann, rechts) hält über all die Jahre den Kopf über Wasser. Rico Rossival

Zur Stunde null liegt der „Sterngarten“ weitgehend in Trümmern. Der Wiederaufbau beginnt, Inhaber Willy Colmie lässt sich mit der Chefin in der Küche, Gattin Leni, nicht entmutigen und baut das Gasthaus wieder auf. Colmie wird auf der Bühne intensiv beleuchtet: Er ist ein Original mit viel Mutterwitz, genannt „dä Plööt“ (die Glatze). Werner Blasweiler darf wegen einer ähnlichen Kopfzierde in dessen Rolle schlüpfen. Ein Wirt, der immer im Anzug in seinem Lokal zu sehen war – und über den es manche Anekdote gibt. Die Faasenacht ist eine Herzensangelegenheit für die Mayener, die Franzosen haben aber bis 1949 das Sagen und lehnen Aufzüge ab – bis sie sich 1949 erweichen lassen und die erste von vielen legendären Kappensitzungen im „Sterngarten“ steigen darf. Es ist der Auftakt zu einer Zeit, die offener, lustiger und bunter wird. Modenschauen, in denen weibliche Modelle im Frotteemantel oder Jerseykleid auf den improvisierten Laufsteg treten – in der konservativen Eifel von damals mitunter unverständlich, weshalb sich eine Hausfrau derart kleiden sollte.

i Die Mayener Faasenacht erlebt im "Sterngarten" ihre erste Hoch-Zeit. Rico Rossival

Es ist die schiere Größe, besonders aber die Wandlungsfähigkeit, die den Sterngarten bedeutend macht: als Stätte von Tanztees, der Musterung von ersten Wehrpflichtigen, als Konzertsaal. Mancher Schlagerstern beginnt zu leuchten, von Udo Jürgens bis zu Peter Maffay bis zu den Lords. Letztere legen einen legendären Auftritt hin, bei dem nicht aufgrund der aufgeputschten weiblichen und männlichen Anhänger einiges zu Bruch geht. Zwei Jahre bevor Wirt Willi Colmie stirbt, wird der Sterngarten zur großen Bühne in der Politik. Ministerpräsident Helmut Kohl verteidigt in der „Nacht der langen Messer“ sieben Stunden vor kochendem Publikum, weshalb das Land den Kreis Mayen auflösen will. Sinnbildlich mit einer „letzten Polonaise“ geht die Ära des „Sterngartens“, zuletzt unter Führung von Leni Colmie, zu Ende.

i Wilde Zeiten: Beim Auftritt der Kult-Beatgruppe Lords kommt es zu dem einen oder anderen Exzess. Rico Rossival

Das Theaterstück spielt auf mehreren Ebenen. Zum einen werden Wegmarken der deutschen Geschichte aus dem Off eingestreut, Zeitzeugen erinnern sich an das, was in Mayen war. Querverweise auf Themen, die bis heute in Mayen nicht gelöst sind (Stadthalle), sorgen für Raunen im Publikum. Heiteres und Komödiantisches spiegeln sich in Anekdoten und Witzen auf der Bühne wider. Die dunkle Zeit wird drastisch beschrieben, die Nazi-Schergen (sehr eindrücklich verkörpert von Klaus Dillmann) wirken Furcht einflößend. Schöne Gesangseinlagen beweisen, dass alle Darsteller gut bei Stimme sind. Und die Tanzeinlagen, von Cha Cha bis zum Twist, sind aller Ehren wert (Choreografie: Felizia Roth). Meisterlich unterstützt wird die Darstellung von Alfred Wölwer am Keyboard und am Schifferklavier. Er streut Songs passend zur Zeit ein. Liebevoll auch die Ausstattung der Bühne (verantwortlich: Nina Wronka) und die farbenprächtige Ausstaffierung der Darsteller (Kostüme: Claudia Deuser). Diese glänzen mit Spielfreude, gekonnter Mimik und Textsicherheit. Die zwei Stunden unter der Regie von Judith Kriebel verstreichen wie im Fluge – und jede Minute fesselt. Nicht wenige im ausverkauften Arresthaus tauschen ihre Erinnerungen an den Sterngarten aus. Das Stück bewegt. „Es war die goode ahle Zeit, wo de Bap de Mam jefreit“, bringt es Werner Blasweiler auf den Punkt.

Alle Ausführungen schon ausgebucht

Die Darsteller: Werner Blasweiler, Susanne Breitbach, Silvia Brost, Klaus Dillmann, Marion Fuhrmann, Johannes Held, Sophie Meiers, Maximilian Seth, Michaele Siebe, Melanie Surdyk, Hermann Wagner, Elisa Wittmeier, Alfred Wölwer (Musik). Das Stück läuft bis zum 23. Juli, alle Ausführungen sind bereits ausgebucht. Weitere Infos zu den Festspielen im Internet: www.burgfestspiele-mayen.de