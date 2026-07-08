Feuerwehr in Mayen ausgerückt „Sterngarten“ mit kurzem Schreckmoment aufgeführt Elvira Bell 08.07.2026, 13:46 Uhr

i Ideengeber und Motor der Bürgerbühne Werner Blasweiler mit Melanie Surdyk: Sie ließen sich beim Sterngarten ebenso wenig vom Feuerwehreinsatz abschrecken wie das Publikum. Elvira Bell

Zu einem Einsatz bei den Burgfestspielen musste die Feuerwehr ausrücken. Doch der turbulente Abbruch des Theaterstücks trübte nicht die Stimmung im Publikum, stattdessen freuten sie sich weiter auf den „Sterngarten“.

Dank der spielfreudigen Akteure des Bürgerensembles der Mayener Burgfestspiele lebt der Mythos des Sterngartens auch in dieser Spielzeit weiter. Bis zu seiner Schließung 1979 war der Sterngarten nicht nur eine bedeutende Lokalität, wo jede zweite Ehe ihren Anfang nahm, sondern in der ‚goode ahle Zeit‘ auch ein Ort, an dem sich politisches Zeitgeschehen hautnah abbildete.







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