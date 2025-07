Immer wieder fallen Züge auch aufgrund von Problemen in den Stellwerken aus. Was steckt dahinter? Unsere Zeitung hat bei der Bahn nachgefragt.

Verspätungen oder gar Zugausfälle gehören zum Leben eines Bahnpendlers. Zuletzt führte die Bahn in diesem Zusammenhang auch immer wieder die Personallage in Stellwerken als Grund an. Im Juni etwa strandeten Bahnreisende in Andernach, weil sich in Koblenz ein Stellwerker kurzfristig krankgemeldet hatte. Und im April fielen auf der rechten Rheinseite zwischen Koblenz und Wiesbaden Züge des privaten Bahnbetreibers Vias aus, weil im Stellwerk Oberlahnstein Personal fehlte. Unsere Zeitung hat nachgefragt: Wie dramatisch ist die Lage in den Stellwerken tatsächlich?

1 In der Vergangenheit haben Personalausfälle in Stellwerken zu starken Beeinträchtigungen des Zugverkehrs geführt. Was sind die Gründe hierfür?

„Der Großteil der Stellwerke in Rheinland-Pfalz ist dank der laufenden Anstrengungen in der Personaleinsatzplanung, in der Rekrutierung und der Ausbildung weiter solide mit Personal besetzt, sodass kurzfristige Ausfälle in der Regel abgefedert werden können. Nicht zuletzt durch den besonderen Einsatz der Zugverkehrssteuerer (ZVS) konnten in der Vergangenheit auch drohende Unterbesetzungen im Sinne der Kundinnen und Kunden abgewendet werden“, teilt die Bahn auf Anfrage mit. Allerdings stelle der demografische Wandel auch die Bahn vor zunehmende Herausforderungen: „Immer mehr Mitarbeitende gehen in Rente und müssen ersetzt werden“, heißt es hierzu von einer Bahnsprecherin. „Die Mitarbeitenden sind hoch spezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig schwer ersetzbar sind. So müssen ZVS für die jeweilige Stellwerkstechnik und Örtlichkeit ausgebildet sein und für die jeweiligen Gegebenheiten eingearbeitet und erfolgreich geprüft werden. Kurzfristige Ausfälle, etwa durch größere Krankheitswellen, können daher leider nicht in jedem Fall kompensiert werden, was zu einer angespannten Personalsituation führen kann“, so die Bahnsprecherin weiter.

2 Was tut die Bahn, um mehr Personal für die Stellwerke zu gewinnen?

Hierzu heißt es von der Bahn: „Um die Situation nachhaltig zu verbessern, holt die DB Personal auf zwei Wegen an Bord: Schulabsolventen durchlaufen eine circa dreijährige Ausbildung für die Zugsteuerung. Auf die erfolgreich abgeschlossene Abschlussprüfung folgt die örtliche Einweisung im Stellwerk. Weiterhin ermöglicht die DB einen Quereinstieg zur Umschulung als ZVS. In rund zehn Monaten sind die Quereinsteiger auf dem jeweiligen Stellwerk einsatzbereit und werden kontinuierlich zugeführt.“ Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, habe die Bahn mithilfe einer Imagekampagne eine Verdreifachung der Bewerbungszahlen erreicht. In diesem Jahr sollen 60 Menschen ausgebildet werden, im nächsten Jahr 90, berichtet die „Franfurter Rundschau“.

3 Abgesehen von der Personallage: Welche Arbeiten an den Stellwerken der Region werden derzeit durchgeführt?

Hierzu heißt es vonseiten der Bahn: „Die DB arbeitet zudem intensiv daran, die vielen verschiedenen Stellwerkstypen diverser Bauarten und Generationen in ihrem Schienennetz zu ersetzen. Bis 2027 will die DB InfraGO 200 Alt-Stellwerke ersetzen, allein 50 sind für das laufende Jahr geplant. Dabei handelt es sich um Digitale Stellwerke und Elektronische Stellwerke der 2. Generation.“ Diese haben nach Angaben der Bahn einen sehr großen Stellbezirk und ersetzen in der Regel gleich mehrere Stellwerke der auf den betreffenden Strecken vorherrschenden Techniken. Beispiele seien etwa die neuen Stellwerke in Wörth am Rhein oder an der Moselstrecke (im Aufbau). Auch an der Ahr errichtet die DB nach der Flutkatastrophe im Jahr 2021 komplett neue Stellwerkstechnik.