Aluminiumschmelzöfen haben die Mayener Firma Bartz erfolgreich gemacht. Nun stellt der Hidden Champion seine neuste Innovation vor: eine Anlage zum Salzschlacken-Recycling, die es so noch nirgendwo gibt.
Lesezeit 2 Minuten
Die Firma Bartz Maschinenbau bringt gemeinsam mit dem Koblenzer Unternehmen Novelis eine neue Technologie auf den Markt, die das Thema Recycling in der Aluminiumindustrie grundlegend verändern könnte. Auf der diesjährigen internationalen Aluminiummesse in Düsseldorf hat der Mayener Betrieb die neue Anlage zum Salzschlacken-Recycling vorgestellt.