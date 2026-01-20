Karnevalsparty in Bermel Startschuss für die Session im Elztal 20.01.2026, 13:30 Uhr

i Der Kinderkarneval bot ein buntes Bild auf der Bühne. Daniel Hellen

Zahlreiche Tanzgruppen, Gardisten sowie Närrinnen und Narren sorgten für ein stimmungsvolles buntes Programm in Bermel. Und auch beim Kinderkarneval des SV Bermel standen 145 Kinder auf der Bühne.

„Bühne frei!“ in Bermel: Punkt 19.11 Uhr fiel der Startschuss für die Karnevalssession im Elztal. Eingeladen hatte der SV Bermel-Niederelz und zahlreiche Tanzgruppen, Gardisten sowie Närrinnen und Narren sorgten für ein stimmungsvolles buntes Programm, teilt der Verein mit.







