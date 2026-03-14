„Klicker“ gewinnt Wettbewerb
Starreporter aus Plaidt schreiben preisgekrönte Zeitung
Lucie liest in der "Klicker"-Ausgabe, an der sie selbst mitgewirkt hat.
Lucie liest in der "Klicker"-Ausgabe, an der sie selbst mitgewirkt hat.
Lena Bongard

Sie recherchieren, schreiben und gestalten: die Nachwuchsjournalisten aus der „Klicker-AG“ der Grundschule Plaidt. Für ihre jüngste Schülerzeitung zum Thema „Zeit“ haben sie nun den ersten Preis eines bundesweiten Wettbewerbs abgeräumt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Schülerzeitung „Klicker“, benannt nach einem Schulhofspiel, ist ein fester Teil der Grundschule Plaidt. Schon seit 1981 schreiben Schüler darüber, was sie interessiert, was sie bewegt und was im Schulgeschehen passiert. Zuletzt widmeten sie sich dem spannenden Thema „Zeit“, zum Beispiel warum sie manchmal gefühlt schneller oder langsamer vorbeigeht.

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