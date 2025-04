Vorher schön, nachher schöner – unter diesem Motto hat Guido Karp schon weit mehr als 100.000 Frauen fotografiert. Jetzt kommt „Princess for one day“ nach Mayen - zum allerletzten Mal.

Im Rahmen seiner Abschiedstournee wird der gebürtig aus Mayen stammende Starfotograf Guido Karp am Dienstag, 8. April, ab 10.30 Uhr in der Halle 129 in Mayen zum letzten Mal das „schönste Ich“ zaubern. Wer dabei sein möchte, muss sich sputen: Es sind noch zehn freie Plätze frei.

„Es fühlt sich unwirklich an, dass dies meine letzte Tour ist“, sagt Karp, der in Los Angeles lebt, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber ich bin jetzt 62 Jahre alt, habe zwei Schlaganfälle hinter mir und muss ein bisschen mehr auf mich aufpassen.“ Für die Teilnehmerinnen bedeutet das, es ist die letzte Gelegenheit, Teil eines besonderen Kapitels „in meiner Geschichte von Princess for One Day" zu werden. „Ich bin nicht der Chef, sondern Teil eines 20-köpfigen Teams. Der wichtigste Mann ist unser Truck-Fahrer, der den Siebeneinhalbtonner steuert“, stellt Karp klar.

Karp ist seit 2002 Lead-Fotograf der international erfolgreichen Vorher-Nachher-Show „Princess for one day“. Er hat in dieser Zeit 100.000 Frauen fotografiert.

Infos und Anmeldung unter www.PrincessForOneDay.de