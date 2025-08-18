Im Industriegebiet in der Ludwig-Erhard-Straße in Plaidt ist derzeit die Feuerwehr in einem größeren Einsatz. Anwohner sollen ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Auf dem Gelände einer Recyclingfirma brennt derzeit ein großer Stapel mit Holzpaletten. Die Ludwig-Erhard-Straße ist deshalb komplett gesperrt, teilt die Polizei mit. Der Verkehr auf der nahe gelegene BAB 61 sowie der L117 ist von der Sperrung nicht beeinträchtigt. Eine Gesundheitsgefahr durch giftige Stoffe bestehe nach Angaben der Feuerwehr nicht. Es wird jedoch geraten, dass Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache ist noch unklar. red