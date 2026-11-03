Ist eine Umwidmung machbar?
Stadtrat Mendig tut sich mit Modulhäusern schwer
Können in Mendig Modulhäuser, die für die Unterbringung von Monteuren genehmigt waren, umgenutzt werden?
Können in Mendig Modulhäuser, die für die Unterbringung von Monteuren genehmigt waren, umgenutzt werden?
Rico Rossival

Schwer tat sich der Stadtrat Mendig mit dem Antrag eines Grundstückseigentümers, vorhandene Modulhäuser für den allgemeinen Wohnungsmarkt zu widmen. Dabei spielt die Lage der Häuser eine entscheidende Rolle.

Lesezeit 3 Minuten
Wer als Investor bauen oder Gebäude umnutzen lassen will, lebt oft in einem Spannungsfeld. Die Interessen von Nachbarn, Gewerbetreibenden und den künftigen Nutzern von Häusern müssen irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Gar kein leichtes Unterfangen, wie die jüngste Debatte im Mendiger Stadtrat um die Umnutzung von zwölf Wohneinheiten in der Brentanostraße gezeigt hat.
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