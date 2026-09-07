Um den Standort eines noch zu pflanzenden Baumes ringt der Mendiger Stadtrat. Am vorgesehenen Standort in der Straße „In den Mühlwiesen“ ist er förderschädlich. Jetzt soll beim Ausbau ein unkritischer Standort gesucht werden.
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Im Vorfeld der jüngsten Mendiger Stadtratssitzung ist mehrfach darum gerungen worden, den besten Weg für die Erneuerung der innerstädtischen Straße „In den Mühlwiesen“ zu finden. Zweimal war das Thema vertagt worden. Jetzt hat der Planer selbst dem Stadtrat erklärt, wie vorgegangen werden soll.