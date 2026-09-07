Wichtige Maßnahme in Mendig Stadtrat macht Weg für Straßenausbau frei Thomas Brost 07.09.2026, 11:00 Uhr

i In zwei Bauabschnitte ist die Erneuerung der Straße "In den Mühlwiesen" auf einer Gesamtlänge von 410 Metern gegliedert. Thomas Brost

Um den Standort eines noch zu pflanzenden Baumes ringt der Mendiger Stadtrat. Am vorgesehenen Standort in der Straße „In den Mühlwiesen“ ist er förderschädlich. Jetzt soll beim Ausbau ein unkritischer Standort gesucht werden.

Im Vorfeld der jüngsten Mendiger Stadtratssitzung ist mehrfach darum gerungen worden, den besten Weg für die Erneuerung der innerstädtischen Straße „In den Mühlwiesen“ zu finden. Zweimal war das Thema vertagt worden. Jetzt hat der Planer selbst dem Stadtrat erklärt, wie vorgegangen werden soll.







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