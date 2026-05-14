Pläne in Andernacher Altstadt Stadtrat macht Weg für Hotelprojekt der RD Gastro frei Martina Koch 14.05.2026, 14:00 Uhr

i Neben der ehemaligen Tanzschule Bitterlich sollen das gegenüberliegende Eckhaus sowie drei weitere Gebäude nördlich des Steinwegs für den Hotelneubau der RD Gastro weichen. Der Stadtrat entschied nun über die Erweiterung des Geltungsbereichs des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans. Rico Rossival

Ein neuer Hotelkomplex soll nördlich und südlich des Steinwegs im Bereich der ehemaligen Tanzschule Bitterlich in Andernach entstehen. Der Stadtrat entschied nun über die nächsten Schritte im Bebauungsplanverfahren. Wie es jetzt weitergeht.

Der Andernacher Stadtrat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Planungen des Andernacher Unternehmens RD Gastro, im Bereich Steinweg ein neues Hotel zu errichten. Unter der Dachmarke Purs Fine Hotels & Restaurants betreibt RD Gastro in Andernach und der Region bereits zwei Hotels und mehrere Restaurants.







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