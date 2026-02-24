Bürgermeisterwahl in Andernach Stadtrat entscheidet über Nachfolge von Claus Peitz Martina Koch 24.02.2026, 18:00 Uhr

i Wer wird ab Oktober als Bürgermeister das Dezernat II im Andernacher Rathaus leiten? Darüber entscheiden die Stadtratsmitglieder in ihrer Sitzung am Mittwoch. Rico Rossival

Die Amtszeit des Andernacher Bürgermeisters Claus Peitz endet im Herbst, bereits in seiner Februarsitzung entscheidet der Stadtrat über die Nachfolge. Diese Kandidaten stehen zur Wahl, und so läuft der Wahlabend ab.

Ende Oktober endet die zweite Amtszeit des Andernacher Bürgermeisters Claus Peitz (CDU). Am Mittwoch, 25. Februar, entscheiden die Mitglieder des Stadtrats darüber, wer in den kommenden acht Jahren das Amt des ersten hauptamtlichen Beigeordneten und stellvertretenden Andernacher Stadtchefs bekleiden wird.







