Bisher konnten Interessierte den Runden Turm in Andernach in erster Linie an den Wochenenden besuchen. Jetzt hat das Andernacher Wahrzeichen auch unter der Woche geöffnet. Das erwartet die Besucher.

Er ist das Andernacher Wahrzeichen schlechthin: 56 Meter ragt der Runde Turm in die Höhe. Wer den Blick vom 30 Meter hohen Wehrgang im 15. Jahrhundert errichteten Wehrturms über die Stadt und den Rhein genießen will, musste sich bisher in erster Linie an die Wochenenden halten. Dank des Andernacher Stadtmuseums kann das imposante Bauwerk nun ab sofort bis Ende Oktober auch unter der Woche besucht werden. Darüber informiert das Andernacher Kulturamt in einer Pressemitteilung.

Der Runde Turm hat eine bewegte Geschichte, über die das Stadtmuseum auf einer neuen Internetseite informiert. Demnach ist davon auszugehen, dass der gotische Wehrturm in zwei Bauabschnitten errichtet wurde: Der 33 Meter hohe runde Basisturm mit seinen vier Meter dicken Mauern wurde vermutlich bereits vor 1440 fertiggestellt. Darauf wurde in den Jahren 1448 bis 1453 der 23 Meter hohe achteckige Turmaufsatz, der in zwei Stockwerke gegliedert ist, gebaut. Der Koloss bildet die nordwestliche Ecke der mittelalterlichen Stadtmauer.

Sprengversuch hinterließ tiefen Krater

Im Verlauf der Jahrhunderte wurde das Bauwerk unterschiedlich genutzt: Bis ins 17. Jahrhundert diente es als Wachturm, da seine Höhe sowohl einen Blick über die Stadt als auch weit ins Rheintal ermöglichte. Seine Einung als Wehrturm stellte der Runde Turm mehrfach unter Beweis, unter anderem überstand er den Beschuss durch Truppen des französischen Königs Ludwig XIV. im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Ein Sprengversuch der abrückenden Truppen hinterließ 1689 einen 1,2 Meter tiefen Krater an der westlichen Seite des Turms, der dort bis heute zu sehen ist.

In der nachfolgenden Zeit war der Runde Turm zunächst dem Verfall preisgegeben, sogar ein Abriss stand Mitte des 19. Jahrhunderts einmal im Raum. Stattdessen wurde das Bauwerk 1880 renoviert, 1922 richtete man dort eine Jugendherberge ein, die zunächst bis 1935 und dann von 1949 bis 1961 in Betrieb war. In den Jahren nach der Eröffnung gehörte die Andernacher Jugendherberge zu den meistbesuchten Übernachtungsbetrieben in der Region: Im Jahr 1927 zählte man 10.036 Übernachtungen.

i Vom Wehrgang des Runden Turms aus können Besucher den weiten Blick ins Mittelrheintal und die Region genießen. Christoph Partsch

Da die Übernachtungsmöglichkeiten nicht mehr den geltenden Standards entsprachen, wurde die über die Region hinaus bekannte und beliebte Jugendherberge 1961 geschlossen. 1985/86 und 2003 wurde der Runde Turm umfassend saniert.

Der Runde Turm bietet seinen Besuchern heute vom Wehrgang aus einen spektakulären Rundumblick. Außerdem gibt es im Gewölbesaal auf halber Höhe eine Ausstellung zur Bau- und Nutzungsgeschichte des Bauwerks, die laut Kulturamt in den kommenden Monaten grundlegend erneuert wird. Im Obergeschoss erinnert ein rekonstruiertes Zimmer an die Jugendherbergszeit.

Besucher müssen schwindelfrei sein

Interessierte müssen allerdings schwindelfrei und trittsicher sein, informiert, das Kulturamt, da die mittelalterliche Wendeltreppe im Inneren des Turms sehr steil und schmal ist. Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. Das Andernacher Stadtmuseum öffnet den Runden Turm noch bis zum 31. Oktober für Besichtigungen: Dienstag bis Freitag von 10.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro, für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt frei. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.andernach-kultur.de/stadtmuseum/runder-turm.

Außerdem öffnet die Marinekameradschaft Admiral Hipper Andernach, die im unteren Turmgeschoss ihr Vereinsheim hat, den Runden Turm jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr sowie in der Zeit vom 1. April bis Ende Oktober samstags, sonntags und feiertags von 13 bis 18 Uhr.

Bei Fragen steht das Stadtmuseum telefonisch unter 02632/308133 oder per E-Mail an stadtmuseum@andernach.de zur Verfügung.