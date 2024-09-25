Die Stadtverwaltung Mayen macht darauf aufmerksam, dass es derzeit dubiose Internetseitenbetreiber gibt, die optisch vorgeben, ein amtliches Portal zu sein, um Online-Dienste von Kommunen anzubieten.

Die Stadtverwaltung Mayen macht darauf aufmerksam, dass es derzeit dubiose Internetseitenbetreiber gibt, die optisch vorgeben, ein amtliches Portal zu sein, um Online-Dienste von Kommunen anzubieten. In der Vergangenheit hätte es, besonders im Bereich des Meldewesens, bereits solche Vorfälle gegeben.

Bezahlschranke zwischengeschaltet

So hatten die Anbieter eine Bezahlseite zwischengeschaltet, um bei Bürgerinnen und Bürgern Geld für eine eigentlich kostenfreie Nutzung eines Webformulars zu erhalten. Auch im Meldeamt der Stadt Mayen gab es im vergangenen Jahr einige solcher Fälle. Die Stadt Mayen möchte daher die Bürgerinnen und Bürger entsprechend sensibilisieren.

Die Onlinedienstleistungen der Stadt Mayen sind unter www.mayen.de/onlineleistungen abrufbar. Hier stehen unter anderem sämtliche Leistungen des Mayener Meldeamtes, wie beispielsweise Anmeldung des Wohnsitzes oder die Ausstellung einer Meldebescheinigung, zur Verfügung. Bei den dort gelisteten Onlineangeboten können Bürgerinnen und Bürger sicher sein, dass diese durch die Stadt geprüft wurden, die angegebenen Daten sicher sind und nur dann Gebühren erhoben werden, wenn dies rechtlich erforderlich ist.