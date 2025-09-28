Umgestaltung Umfeld Mühlenturm Stadt Mayen muss mit Planung neu beginnen 28.09.2025, 14:00 Uhr

i Die alte Stadtmauer soll ertüchtigt und attraktiv hervorgehoben werden. Thomas Brost

Mit dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ wertet die Stadtverwaltung Mayen wesentliche Bereiche der Innenstadt auf. Die Planung für das Umfeld des Mühlenturmes fand jedoch jetzt vor einem Ausschuss keine Zustimmung.

Die von der Stadtverwaltung Mayen vorgelegte Planung für den Umbau des Bereiches am Mühlenturm und des früheren Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) ist vom Haupt- und Finanzausschuss einmütig verworfen worden, die Verwaltung muss neu planen. Der Bereich zieht sich von der Gasse „Am Mühlenturm“ bis zum Gebäude am Habsburgring 3 sowie vom Habsburgring bis hin zu den Gebäuden Markstraße 47 und 58.







