Meinung zu Straßenausbau
Stadt Mayen macht keine gute Figur
Thomas Brost
Thomas Brost
Jens Weber. MRV

Abgelehnt hat der Ortsbeirat Kürrenberg einstimmig, dass eine Baumaßnahme wie von der Stadt gewünscht über den wiederkehrenden Beitrag abgerechnet wird. 

Lesezeit 1 Minute
Au weia, das ging voll daneben. Keine Klarheit hat der Auftritt von Stadt und Rechtsanwaltskanzlei im Kürrenberger Ortsbeirat zum heiklen Thema gebracht. Jedenfalls konnte keiner rechtssicher erklären, wie die Baumaßnahme in der Hauptstraße final abzurechnen ist: Zahlt der Tiefbau, oder werden die Kürrenberger Bürger mit anteiligen Beträgen, die sich auf 350.
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