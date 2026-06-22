Bis zu 150 geflüchtete Menschen sollten in der Wohncontaineranlage im Andernacher Augsbergweg ein vorübergehendes Zuhause finden. Doch noch vor dem Einzug der Bewohner zerstörte ein Feuer einen Teil der Anlage. So ist der Stand der Ermittlungen.
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Zu einem Brand mehrerer Wohncontainer rückten die Einsatzkräfte in Andernach in der Nacht auf den 21. April in den Augsbergweg aus. Das Feuer konnten die örtlichen Feuerwehren schnell unter Kontrolle bringen, verletzt wurde glücklicherweise niemand, da die Container, als das Feuer ausbrach, leer standen.