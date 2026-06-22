Wohncontainer in Andernach Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus Martina Koch 22.06.2026, 14:00 Uhr

i In der Nacht auf den 21. April brach ein Feuer in der Wohncontaineranlage im Andernacher Industriegebiet aus. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist. Martina Koch

Bis zu 150 geflüchtete Menschen sollten in der Wohncontaineranlage im Andernacher Augsbergweg ein vorübergehendes Zuhause finden. Doch noch vor dem Einzug der Bewohner zerstörte ein Feuer einen Teil der Anlage. So ist der Stand der Ermittlungen.

Zu einem Brand mehrerer Wohncontainer rückten die Einsatzkräfte in Andernach in der Nacht auf den 21. April in den Augsbergweg aus. Das Feuer konnten die örtlichen Feuerwehren schnell unter Kontrolle bringen, verletzt wurde glücklicherweise niemand, da die Container, als das Feuer ausbrach, leer standen.







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