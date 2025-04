Jede Menge Spaß verspricht das neue Stück der Theatergruppe des Kirchenchors Cäcilia in Bell: Zu sehen gibt es eine turbulente Komödie, in der der Bürgermeister der Gemeinde in die Rolle eines Ganoven schlüpft.

Die Theatergruppe des Kirchenchors Cäcilia Bell bringt dieses Frühjahr bereits ihre 20. turbulente Komödie auf die Bühne. Die Proben laufen derzeit auf Hochtouren. Der Dreiakter „Eine Sprachbox namens Alessa“ aus der Feder von Beate Irmisch wirft einige Fragen auf: Was ist, wenn Stefan Zepp – im echten Leben Ortsbürgermeister der Gemeinde Bell –, sich in seiner Bühnenrolle mit einem Komplizen darauf spezialisiert, in Häuser und Wohnungen einzubrechen, deren Bewohner gerade ihren Urlaub in fremden Gefilden genießen? Nutzt der Ortschef dann möglicherweise sein Ehrenamt schamlos aus, um andere zu schädigen?

Und was kann die Hauptfigur, nämlich die smarte Sprachbox Alessa, bewirken? Denkt man dabei möglicherweise an den Cloud-basierten Sprachservice von Amazon, also an die Sprachassistentin Alexa? Wie dem auch sei: Alessa verrät ungefragt Geheimnisse, die besser im Dunkeln bleiben sollten. Kommt die Polizei den beiden Möchtegern-Einbrechern im Backofenbauerdorf auf die Schliche?

i Regisseurin Melanie Lill steht dieses Mal auch auf den Bühnenbrettern. Elvira Bell

Zu welch brenzligen Situationen es auf der Bühne kommen kann, das darf der interessierte Zuschauer demnächst selbst in Erfahrung bringen. Perfektes Chaos ist jedenfalls vorprogrammiert. Ort der Handlung ist das noble Anwesen der Familie Hoppenstedt. Es verspricht den Einbrechern Bubi (Stefan Zepp) und Alexander (German Heuft) eine reiche Beute. Allerdings ahnen die beiden Ganoven nicht, dass weder Erich (Andre Müller), noch seine Frau Elke (Birgit Bohlen) ihren Urlaub antreten werden.

Nach 25-jähriger Ehe wollen die beiden – angeblich – erstmals getrennt für ein paar Tage ausspannen. Doch kaum wähnen die beiden ihre bessere Hälfte in Urlaub, kommen sie in ihr Zuhause zurück. Wie lange wird es wohl dauern, bis sich die Eheleute, die nicht allein in ihr trautes Heim kommen, begegnen? Eine besondere Rolle nehmen bei den Aufführungen der Möchtegern-Italiener Luigi (Ralf Thelen) und die gutaussehende Herrenoberbekleidungsverkäuferin Uschi (Saskia Cassandra Marx) ein. Sie haben sich ordentlich in Schale geworfen.

„Die Kulissen haben wir wie in jedem Jahr selbst gebaut.“

Regisseurin Melanie Lill

Und warum mag der Oberwachtmeister Heinrich (Andreas Geilen) wohl um das Haus schleichen? Mit ins Spiel kommen zudem noch die neugierige Tante des Hausherrn Lisbeth (Martina Zavelberg) und deren Freundin Meta (Simone Gasper). Beide möchten während der vermeintlichen Abwesenheit allzu gern nach dem Rechten sehen. Sie mischen das Geschehen zusätzlich mächtig auf. Schöpfen die beiden Damen Verdacht? Rufen Sie die Polizei?

Und welche Rolle nimmt Melanie Lill ein, die nicht nur Regie führt, sondern erstmals auch mitspielt? Wie lange wird es wohl dauern, bis alle Beteiligten aufeinandertreffen? Und was wird dann geschehen? Für das bevorstehende Bühnenvergnügen ist bereits alles hergerichtet. „Die Kulissen haben wir wie in jedem Jahr selbst gebaut“, berichtet Melanie Lill, die auch das aktuelle Bühnenwerk ausgewählt hat. Souffleuse Monika Bühler hat wie in den Vorjahren das Textheft fest in der Hand. Der Erfolg ist also vorprogrammiert.

i Monika Bühler hat das Textheft fest in der Hand. Elvira Bell

Die treuen Fans des Ensembles liegen sozusagen in Lauerstellung. Denn seit der Wiederbegründung der Theatergruppe im Jahr 2002 verstehen es die Laiendarsteller, die Herzen der Menschen anzusprechen und sie mit ihren jährlichen Theateraufführungen zum Teil auf Beller Dialekt zum Lachen und manchmal auch zum Nachdenken anzuregen. Die allzu früh verstorbene Marianne Zepp hatte sich nach 45-jähriger Bühnenabstinenz für die Wiederbegründung der Theatergruppe eingesetzt. Für ihr Engagement wurde die tragende Säule des Theaterensembles bei einem Bürgerempfang vor ein paar Jahren in der Staatskanzlei in Mainz von der damaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ausgezeichnet.

Fünf Aufführungen sind geplant

Wer die Aufführungen in der Gemeindehalle in Bell sehen möchte, muss sich sputen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Karten für die Aufführungen am Samstag, 10. Mai, um 20 Uhr, am Sonntag, 11. Mai um 17 Uhr, am Freitag, 16., und Samstag, 17. Mai, jeweils um 20 Uhr sowie für Sonntag, 18. Mai, um 17 Uhr gibt es im Blumenhaus Geilen in Mendig sowie bei Souffleuse Monika Bühler unter Tel. 02652/2734 sowie bei Regisseurin Melanie Lill, Nippesstraße 4 in Bell, Tel. 02652/1418