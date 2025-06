Groß ist der Ärger der Anwohner in Plaidt über das Verkehrschaos, welches die monatelange Sperrung der L117 vor ihren Haustüren verursacht: Fahrzeuge aller Größen fahren seit Ende März durch die Kretzer Straße und die Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, um die Sperrung zu umgehen. Die kleinen Anliegerstraßen sind für diesen Verkehr allerdings nicht ausgelegt. Dass die Arbeiten an der Brücke über den Krufter Bach, die die Sperrung erforderlich machen, in den vergangenen Wochen kaum vorangingen, sorgte bei den Betroffenen für zusätzlichen Frust.

Für Anlieger und Pendler hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht: Erst Anfang August werden die derzeit ruhenden Arbeiten an der Mühlbachbrücke in Plaidt wieder aufgenommen. Die gute Nachricht: Damit der Verkehr in Plaidt in der Zwischenzeit wieder über die L117 rollen kann, bekommt die Fahrbahn, die im April für die Brückenarbeiten bereits abgefräst worden war, bis Ende kommender Woche eine neue Tragschicht.

Mit Abschluss der Arbeiten wird die Sperrung der L117 zwischenzeitlich aufgehoben. Das wird voraussichtlich am Samstag, 14. Juni, der Fall sein, teilt der LBM mit. Anlieger, die in den vergangenen Wochen zahlreiche gefährliche Situationen im Straßenverkehr beobachteten und sich um die Stabilität ihrer Straßen sorgten, können in den kommenden Wochen zunächst aufatmen. Von Anfang August bis Jahresende sollen dann die Arbeiten an der Mühlbachbrücke fortgesetzt werden. Dann wird sich zeigen, ob man zwischenzeitlich eine Lösung gefunden hat, wie sich das Chaos auf den Plaidter Straßen minimieren lässt.