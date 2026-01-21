Schomisch-Nachfolge: SPD nominiert keinen Kandidaten für die VG Vordereifel
Schomisch-Nachfolge
SPD nominiert keinen Kandidaten für die VG Vordereifel
Die SPD geht ohne eigenen Kandidaten in die Wahl um Alfred Schomischs Nachfolger und möchte nach Aussage von Nico Cordes derzeit auch keine Wahlempfehlung aussprechen.
Der plötzliche Tod Alfred Schomischs, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, macht Neuwahlen nötig, die am Tag der Landtagswahl, 22. März, stattfinden. Während die CDU im Rahmen einer Mitgliederversammlung über ihren Kandidaten abstimmt, hatten zuvor Christoph Kicherer, Mario Heinrichs und Timo Kanzinger eine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt.