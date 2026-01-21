Schomisch-Nachfolge SPD nominiert keinen Kandidaten für die VG Vordereifel 21.01.2026, 12:00 Uhr

i Nach dem plötzlichen Tod von Alfred Schomisch (CDU), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, wird eine Neuwahl erforderlich. dpa/Jan Woitas

Die SPD geht ohne eigenen Kandidaten in die Wahl um Alfred Schomischs Nachfolger und möchte nach Aussage von Nico Cordes derzeit auch keine Wahlempfehlung aussprechen.

Der plötzliche Tod Alfred Schomischs, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, macht Neuwahlen nötig, die am Tag der Landtagswahl, 22. März, stattfinden. Während die CDU im Rahmen einer Mitgliederversammlung über ihren Kandidaten abstimmt, hatten zuvor Christoph Kicherer, Mario Heinrichs und Timo Kanzinger eine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt.







