Bürgermeisterwahl in Kruft SPD nominiert Andreas Lung einstimmig zum Kandidaten Martina Koch 26.06.2026, 13:00 Uhr

i Der Krufter SPD-Ortsverband hat Andreas Lung (Mitte) zu seinem Bürgermeisterkandidaten nominiert. Die Versammlung leitete Minister Clemens Hoch (rechts). Der Ortsverbandsvorsitzende Bernd Könemund freut sich über das einstimmige Votum. Bernd Könemund

Bei Ortsbürgermeisterwahlen findet sich vielerorts lediglich ein Kandidat, der dieses anspruchsvolle Ehrenamt übernehmen will. Kruft hingegen hat am 16. August die Wahl: Neben dem unabhängigen Bewerber Benny Rudloff tritt Andreas Lung (SPD) an.

Kruft hat die Wahl – und zwar nicht nur zwischen Ja und Nein: Nach dem unabhängigen Kandidaten Benny Rudloff hat jetzt auch Andreas Lung (SPD) seinen Hut für die Wahl des Ortsbürgermeisters in den Ring geworfen. Die Mitglieder des SPD-Ortsverbands haben ihn einstimmig zum Kandidaten nominiert, heißt es in einer Pressemitteilung.







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