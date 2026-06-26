Bei Ortsbürgermeisterwahlen findet sich vielerorts lediglich ein Kandidat, der dieses anspruchsvolle Ehrenamt übernehmen will. Kruft hingegen hat am 16. August die Wahl: Neben dem unabhängigen Bewerber Benny Rudloff tritt Andreas Lung (SPD) an.
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Kruft hat die Wahl – und zwar nicht nur zwischen Ja und Nein: Nach dem unabhängigen Kandidaten Benny Rudloff hat jetzt auch Andreas Lung (SPD) seinen Hut für die Wahl des Ortsbürgermeisters in den Ring geworfen. Die Mitglieder des SPD-Ortsverbands haben ihn einstimmig zum Kandidaten nominiert, heißt es in einer Pressemitteilung.