Wechsel bei den Genossen SPD MYK probiert es jetzt mit einer Doppelspitze Alexander Thieme-Garmann 28.10.2026, 12:00 Uhr

i Sie sind die neuen Kreisvorsitzenden der SPD Mayen-Koblenz: Ina Rüber-Teke (Mayen) und Benjamin Kastner (Mendig). Alexander Thieme-Garmann

Wachwechsel bei der Mayen-Koblenzer SPD: In Mayen wählten die SPD-Mitglieder Ina Rüber-Teke (Mayen) und Benjamin Kastner (Mendig) zu neuen Kreisvorsitzenden. Vize Dirk Meid übte sich in Kritik am Auftreten der Landespartei.

Im Vordergrund des Kreisparteitags der SPD Mayen-Koblenz stand die Wahl des Kreisvorstands. Mit Ina Rüber-Teke (Ortsverein Mayen) und Benjamin Kastner (Ortsverein Mendig) hatte sich im Vorfeld ein Duo herauskristallisiert, dessen Installation im Prinzip reine Formsache war.







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