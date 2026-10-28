Wechsel bei den Genossen
SPD MYK probiert es jetzt mit einer Doppelspitze
Sie sind die neuen Kreisvorsitzenden der SPD Mayen-Koblenz: Ina Rüber-Teke (Mayen) und Benjamin Kastner (Mendig).
Sie sind die neuen Kreisvorsitzenden der SPD Mayen-Koblenz: Ina Rüber-Teke (Mayen) und Benjamin Kastner (Mendig).
Alexander Thieme-Garmann

Wachwechsel bei der Mayen-Koblenzer SPD: In Mayen wählten die SPD-Mitglieder Ina Rüber-Teke (Mayen) und Benjamin Kastner (Mendig) zu neuen Kreisvorsitzenden. Vize Dirk Meid übte sich in Kritik am Auftreten der Landespartei.

Lesezeit 3 Minuten
Im Vordergrund des Kreisparteitags der SPD Mayen-Koblenz stand die Wahl des Kreisvorstands. Mit Ina Rüber-Teke (Ortsverein Mayen) und Benjamin Kastner (Ortsverein Mendig) hatte sich im Vorfeld ein Duo herauskristallisiert, dessen Installation im Prinzip reine Formsache war.
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