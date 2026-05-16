Die Diskussion um mögliche fehlerhafte Abrechnungen von Aufwandsentschädigungen in Kruft beschäftigt die Kommunalpolitik seit Wochen. Die örtliche SPD sieht den Fall als noch nicht abgeschlossen an.
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Die Diskussion um mögliche fehlerhafte Abrechnungen von Aufwandsentschädigungen für Beigeordnete in Kruft geht weiter. Nach der jüngsten Stellungnahme der Anwaltskanzlei Martini Mogg Vogt, die den inzwischen zurückgetretenen Bürgermeister Walter Kill vertritt, hat die SPD Kruft nachgelegt – und warnt davor, den Fall bereits als abgeschlossen darzustellen.