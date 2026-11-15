In Mayen und Ettringen Sparkassen-Frauen helfen Menschen in der Region Elvira Bell 15.11.2026, 11:00 Uhr

i Eines steht für Anne Püsch, Annette Friedrich, Antonia Brinkmann und Irene Schmitt-Esen schon jetzt fest: Weil das Miteinander so viel Freude bereitet, soll diese besondere Tradition noch lange weiterleben. Auf dem Foto fehlt Annette Friedrich, die unermüdlich näht. Elvira Bell

Fünf Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen verkaufen zum fünften Mal selbstgemachte Weihnachtsunikate. Rund 20.000 Euro haben sie bereits für soziale Projekte gesammelt.

Was 2021 mit ein paar bemalten Kieselsteinen für die Flutopfer an der Ahr begann, ist heute aus der beginnenden Adventszeit nicht mehr wegzudenken. Zum fünften Mal bauen fünf engagierte Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen am Samstag, 28. November, von 10 bis 16 Uhr ihren beliebten Spendenstand in der Innenstadt auf.







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