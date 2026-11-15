Fünf Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen verkaufen zum fünften Mal selbstgemachte Weihnachtsunikate. Rund 20.000 Euro haben sie bereits für soziale Projekte gesammelt.
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Was 2021 mit ein paar bemalten Kieselsteinen für die Flutopfer an der Ahr begann, ist heute aus der beginnenden Adventszeit nicht mehr wegzudenken. Zum fünften Mal bauen fünf engagierte Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen am Samstag, 28. November, von 10 bis 16 Uhr ihren beliebten Spendenstand in der Innenstadt auf.