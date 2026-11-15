In Mayen und Ettringen
Sparkassen-Frauen helfen Menschen in der Region
Eines steht für Anne Püsch, Annette Friedrich, Antonia Brinkmann und Irene Schmitt-Esen schon jetzt fest: Weil das Miteinander s
Eines steht für Anne Püsch, Annette Friedrich, Antonia Brinkmann und Irene Schmitt-Esen schon jetzt fest: Weil das Miteinander so viel Freude bereitet, soll diese besondere Tradition noch lange weiterleben. Auf dem Foto fehlt Annette Friedrich, die unermüdlich näht.
Elvira Bell

Fünf Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen verkaufen zum fünften Mal selbstgemachte Weihnachtsunikate. Rund 20.000 Euro haben sie bereits für soziale Projekte gesammelt.

Lesezeit 2 Minuten
Was 2021 mit ein paar bemalten Kieselsteinen für die Flutopfer an der Ahr begann, ist heute aus der beginnenden Adventszeit nicht mehr wegzudenken. Zum fünften Mal bauen fünf engagierte Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen am Samstag, 28. November, von 10 bis 16 Uhr ihren beliebten Spendenstand in der Innenstadt auf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSoziales

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren