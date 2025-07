Von ihrer Familie wird Sophie Springer-Röser liebevoll als „Family-Queen“ bezeichnet: Die dreifache Mutter und vierfache Oma ist vor Kurzem ins Altenzentrum St. Johannes, das sogenannte Klösterchen, gezogen. Hier fühlt sie sich inzwischen wohl – und das, obwohl die Vorstellung, in einer Senioreneinrichtung zu leben, für sie früher ein Horrorszenario war. Die 77-Jährige erzählt: „Ich habe meine Mutter lange zu Hause gepflegt. Ich hätte sie nie in ein Altenheim gegeben. Zumal ich im Fernsehen immer wieder erschütternde Szenen gesehen habe, was sich in Alten- und Pflegeheimen abspielt.“

Tatsächlich in ein Altenheim zu gehen war für Springer-Röser also erst einmal der reinste Albtraum. Ihre Töchter hat sie eigenen Erzählungen nach immer gefragt: „Was ist, wenn ich mal alt werde? Wo tut ihr mich dann hin? Denkt daran, ihr werdet auch mal alt. Ich habe sogar damit gedroht, dass ich genug Tabletten zu Hause habe …“ Während Sophie Springer-Röser diese Worte spricht, füllen sich die Augen der Seniorin mit Tränen. „Es war meinen Töchtern gegenüber unfair“, bekennt sie. „Das war nicht richtig. Es tut mir außerordentlich leid. Ich kann heute verstehen, dass sie mich nicht bei sich zu Hause aufnehmen wollten.“

Tragische Erkrankung ließ es nicht mehr zu, alleine zu leben

Rückblick: Bis vor Kurzem wohnte die rüstige verwitwete Seniorin mit ihrem 15-jährigen kleinen Hund in einer modern eingerichteten Mietwohnung auf dem Habsburgring. „Ich habe 13 Jahre in dem Haus gewohnt. Ich habe es quasi als meines angesehen. Ich durfte alles machen.“ Doch dann wendete sich das Blatt. Die Rentnerin, die seit 46 Jahren in Mayen lebt, wurde mit hohem Fieber ins Krankenhaus eingeliefert und drei Wochen mit Antibiotika behandelt. „Ich hatte eine Vergiftung im Harnwegsbereich.“

In dieser Zeit hat die 77-Jährige viel geschlafen, sie berichtet von einer Nahtoderfahrung: „Ich habe in dieser Zeit mehrmals ein ganz helles, weißes, angenehmes Licht wahrgenommen. Meine Kinder standen Spalier. Ich merkte, mein Körper macht nicht mehr mit. Doch irgendwann habe ich gespürt, die Zeit war noch nicht reif fürs Sterben.“

i Sophie Springer-Röser lebt inzwischen gerne im Seniorenheim. Das freut auch Christiane Jeub (rechts), die Leiterin des Seniorenheims. Elvira Bell

Der Arzt habe bei ihrer Entlassung eindringlich auf sie eingeredet: „Er sagte, wenn es noch mal zu einer Vergiftung komme, würde ich sterben. Ich hatte panische Angst, etwas verkehrt zu machen. Meine Kinder haben mich hier im Klösterchen für eine Kurzzeitpflege angemeldet. Mittlerweile bin ich fest hier. Ich muss sagen, ich bin sehr gut angekommen, fühle mich sicher rund um die Uhr und gut aufgehoben. Ich komme mit den Leuten hier – viele von ihnen kenne ich – sehr gut parat“, berichtet die am Rhein aufgewachsene Seniorin.

Abgeschoben fühlt sie sich in keiner Weise. Im Gegenteil: Die Seniorin blüht richtig auf, wenn sie hier und da beim Tisch decken oder beim Salatschnippeln mit anpacken darf. Sie erzählt: „Ich mache alles, was anfällt. Ich kann nicht den ganzen Tag sitzen und möchte etwas zu tun haben. Ich brauche das!“ Und auch um ihren Hund braucht sie sich nicht zu sorgen: „Er ist bei meiner Tochter in Hausen in guten Händen. Er darf mich hier im Klösterchen besuchen. Es geht ihm gut. Er merkt, dass ich ihn vermisse und umgekehrt.“

Auch finanzielle Sorgen plagen Springer-Röser nicht. „Ich habe meine eigene Rente, meine Witwenrente, das Pflegegeld und auch noch etwas auf der hohen Kante. Den Rest regeln meine Kinder.“ Dennoch wünscht sie sich etwas mehr Taschengeld, „damit ich mir einmal im Monat etwas Hübsches zum Anziehen bei Ernsting’s family kaufen kann. Es ist mein Lieblingsgeschäft. Ich habe zwar gute Sachen zum Anziehen, aber ein Teil würde ich mir immer noch hin und wieder gerne dazu holen.“ Freuen würde sich die Heimbewohnerin außerdem, wenn sie neben ihrem Taschengeld ein Einzelzimmer beziehen könnte: „Ich stehe auf der Warteliste.“