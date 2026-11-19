Mit rund 10 Millionen Euro Minus geht die Stadt Mayen in die Beratungen um den Haushalt 2027. Da ist wenig Spielraum. Wie ein Segen wirkt da der Sondertopf des Bundes: Mit ihm sollen Projekte in Nitztal, Alzheim und der Kernstadt angeschoben werden.
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Welche Rolle kann das Sondervermögen für diejenigen Vorhaben der Stadt Mayen spielen, die seit langer Zeit aufgeschoben werden? Mit dieser Frage hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt besonders in puncto Kunstrasenplatz Alzheim, Feuerwehrgerätehaus Nitztal und Umkleide am Kunstrasenplatz in der Kernstadt beschäftigt.