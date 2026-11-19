Drei Bauvorhaben im Blick Sondervermögen soll in Mayen einige Projekte anschieben Thomas Brost 19.11.2026, 11:00 Uhr

i Seit einiger Zeit wartet der SV Grün-Weiß Alzheim auf grünes Licht für einen neuen Kunstrasen. Rico Rossival

Mit rund 10 Millionen Euro Minus geht die Stadt Mayen in die Beratungen um den Haushalt 2027. Da ist wenig Spielraum. Wie ein Segen wirkt da der Sondertopf des Bundes: Mit ihm sollen Projekte in Nitztal, Alzheim und der Kernstadt angeschoben werden.

Welche Rolle kann das Sondervermögen für diejenigen Vorhaben der Stadt Mayen spielen, die seit langer Zeit aufgeschoben werden? Mit dieser Frage hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt besonders in puncto Kunstrasenplatz Alzheim, Feuerwehrgerätehaus Nitztal und Umkleide am Kunstrasenplatz in der Kernstadt beschäftigt.







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