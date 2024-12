Umstrittenes Angebot Soll sich die VG Maifeld um die Kitas kümmern? 15.12.2024, 11:00 Uhr

i Ob die Trägerschaft der Kitas zur Verbandsgemeinde Maifeld übergehen soll, ist in Münstermaifeld umstritten. picture alliance/dpa

Viele ehrenamtliche Ortsbürgermeister beklagen ihr Arbeitspensum. Deshalb bieten etliche Verbandsgemeinden an, die Trägerschaft von Kindertagesstätten zu übernehmen. Das soll die Ortschefs entlasten. In Münstermaifeld ist das jedoch umstritten.

Das Thema wird in Münstermaifeld schon seit Jahren diskutiert, entschieden ist es bis heute nicht. Es geht um die große Frage: Sollen die kommunalen Kindertagesstätten in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde Maifeld übergehen? Dieses Angebot liegt seit dem Jahr 2020 auf dem Tisch, wurde in Bürgermeisterdienstbesprechungen debattiert, in Sitzungen mit Orts- und Stadtbürgermeistern erläutert, mit Kitaleitungen besprochen.

