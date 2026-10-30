Hidden Champions in der Eifel
Solarstrom vom Schieferdach: Geht das?
Schieferdächer prägen das Bild vieler Orte in der Eifel und an der Mosel. Doch wie lassen sie sich mit Solartechnik verbinden, o
Schieferdächer prägen das Bild vieler Orte in der Eifel und an der Mosel. Doch wie lassen sie sich mit Solartechnik verbinden, ohne dass die traditionelle Optik verloren geht?
Rathscheck Schiefer/Uwe Schöllkopf

Schieferdächer prägen das Bild vieler Orte in der Eifel und an der Mosel. Doch wie lassen sie sich mit Solartechnik verbinden, ohne dass die traditionelle Optik verloren geht? Ein Mayener Schieferspezialist bietet dafür verschiedene Lösungen an.

Lesezeit 2 Minuten
Gerade bei älteren Gebäuden gehört die traditionelle Schiefereindeckung häufig zum charakteristischen Erscheinungsbild. Wer angesichts hoher Energiekosten über eine Photovoltaikanlage nachdenkt, steht deshalb mitunter vor der Frage, wie sich moderne Solartechnik mit einem Schieferdach verbinden lässt.
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