Lukas Podolskis Mangal Döner kommt nach Andernach – eine Nachricht die wohl viele erfreut hat. Doch was halten eigentlich die Betreiber und Mitarbeiter der individuellen Restaurants und Konzept-Stores auf dem Marktplatz, von den neuen Nachbarn?

Die Eröffnung des neusten Zuwachses am Andernacher Marktplatz steht bevor: Mitte September öffnet Podolskis Mangal Döner voraussichtlich die Türen. Umgeben von Bars, Restaurants und Boutiquen, die von Individualität und besonderen Konzepten geprägt sind, soll sich die Imbiss-Kette einfügen. Eine gute Entwicklung, um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, sagt Citymanager Dustin Heip. Doch was halten die benachbarten Ladenbetreiber und Mitarbeiter von dem Zuwachs? Unsere Zeitung hat sich auf dem Marktplatz umgehört und stellt fest: Die Meinungen gehen auseinander.

„Die meisten Leute denken nicht, dass der sich durchsetzen kann in so einer Kleinstadt“, sagt Dennis Rehl, Mitarbeiter in Eddy´s Bar, Wein- und Genusslounge. In Andernach gebe es ohnehin bereits mehr als genug Dönerläden, die außerdem noch ein paar Euro günstiger seien als der Mangal-Döner, berichtet er. „Was hier am Marktplatz noch fehlt, ist ein griechisches Restaurant“, schlägt Rehl stattdessen vor.

Fatima Mohamed, Inhaberin vom Café am Turm steht der Mangal-Eröffnung positiv gegenüber. „Ich finde es eigentlich cool. Das ist ein modernes, frisches Konzept“, erklärt sie. Auch, dass es sich um eine Kette handelt, stört die Café-Betreiberin nicht. Im Gegenteil: „Es schadet nicht, wenn hier mal frischer Wind reinkommt, und Mangal könnte ein bisschen mehr Leben auf den Marktplatz bringen.“

Sie erhofft sich, dass durch die Bekanntheit des Ladens mehr Menschen von außerhalb nach Andernach gelockt werden. Mohamed findet, der Marktplatz sei mit den vielen Boutiquen und individuellen Angeboten grundsätzlich bereits gut aufgestellt. „Es fehlt hier nichts, außer die Kunden“, klagt sie.

Es mangelt nicht an Ideen, sondern an Besuchern

Doch woran liegt das? „Andernach ist ein schwieriger Standort“, weiß die Café-Inhaberin. Grund dafür ist, dass sich die Andernacher Bevölkerung teilweise schwer damit tue, neue Konzepte anzunehmen, vermutet Mohamed. „Es ist ja nicht so, als würde es den Leuten hier an Ideen mangeln“, aber viele Läden laufen ihrer Beobachtung nach nur am Wochenende richtig gut, wenn Besucher aus anderen Städten vorbeikommen.

Unter der Woche hingegen sei man auf Kunden aus Andernach angewiesen, und das funktioniert Mohameds Erfahrung nach nur bedingt. Für den Marktplatz würde sie sich wünschen, dass sich noch ein paar Freizeitangebote ansiedeln. „Ein Billard-Café zum Beispiel“, schlägt sie vor.

„Jede Öffnung ist besser als Leerstand.“

Mitarbeiter eines Ladens am Marktplatz

Geteilter Meinung über die anstehende Eröffnung des Poldi-Ladens ist ein Mitarbeiter eines Einzelhandels am Marktplatz. „Jede Öffnung ist besser als Leerstand“, weiß der junge Mann, der seinen Namen nicht in unserem Bericht lesen möchte. Er denkt aber auch, dass junge Innovationen und Konzepte besser an den Standort passen als eine Kette. „Mehr Begegnungsstätten, mehr Fachläden, mehr Konzept-Stores“, wünscht er sich in der Nachbarschaft.

Diese Ansicht teilt auch eine Aushilfe im Botique-Hotel Stilvoll: „Ein kleiner individueller Betrieb wäre cooler als eine Kette“, sagt er. Dönerläden habe die Stadt bereits genug, und das Angebot sei dort immer dasselbe, findet der Hotelmitarbeiter.

Imbiss-Betreiber sieht neue Konkurrenz gelassen

Der Inhaber des Kebab-Ladens Samet Grill Kilinc Ekrem, der sich nur wenige Meter von der Mangal-Filiale befindet, sieht den Zuwachs am Marktplatz gelassen. Achselzuckend sagt er: „Was soll ich sagen? Jeder darf hier aufmachen, was er möchte.“ Auch er beobachtet, dass es in Andernach bereits zu viele Dönerläden gibt, aber es gebe schließlich keine gesetzliche Regelung, die dagegenspricht.

Über die mögliche Konkurrenz zu seinem Angebot macht sich der Inhaber noch keine Gedanken. „Bis jetzt ist noch alles gut. Wenn der Laden aufmacht, muss ich schauen, wie es so läuft“, erklärt er.