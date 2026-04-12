Bauer sucht Frau in Polch
So wird man(n) zum Fernsehbauern
Seit 2005 suchen bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" Landwirte (und ab und an auch Landwirtinnen) ihr Glück.
Seit 2005 suchen bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" Landwirte (und ab und an auch Landwirtinnen) ihr Glück.
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Die Liebe auf dem Land bekommt eine neue Chance: „Bauer sucht Frau“ startet in die nächste Runde. Nach Erfolgsgeschichten wie der von Michael aus der Eifel und Valentina werden jetzt wieder Singles mit Herz und Hof gesucht.

Lesezeit 1 Minute
Manche Erfolgsgeschichten schreibt das Leben selbst – und manchmal beginnen sie im Fernsehen. Als sich Michael Marhöfer aus der Eifel und Valentina 2025 bei „ Bauer sucht Frau“ kennenlernten, war das für viele Zuschauer der Beweis, dass aus der Hofwoche echte Beziehungen entstehen können.

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