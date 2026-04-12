Bauer sucht Frau in Polch So wird man(n) zum Fernsehbauern Angela Kauer-Schöneich 12.04.2026, 18:00 Uhr

i Seit 2005 suchen bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" Landwirte (und ab und an auch Landwirtinnen) ihr Glück. DJ Creative Studio - stock.adobe.com

Die Liebe auf dem Land bekommt eine neue Chance: „Bauer sucht Frau“ startet in die nächste Runde. Nach Erfolgsgeschichten wie der von Michael aus der Eifel und Valentina werden jetzt wieder Singles mit Herz und Hof gesucht.

Manche Erfolgsgeschichten schreibt das Leben selbst – und manchmal beginnen sie im Fernsehen. Als sich Michael Marhöfer aus der Eifel und Valentina 2025 bei „ Bauer sucht Frau“ kennenlernten, war das für viele Zuschauer der Beweis, dass aus der Hofwoche echte Beziehungen entstehen können.







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