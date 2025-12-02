Advent in Obermendig So wird ein Weihnachtsmarkt zu einem Erlebnis Elvira Bell 02.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Darbietungen von Instrumentalisten und Sängerinnen und Sängern auf und vor der Bühne an der Teichwiese boten für jeden Geschmack das Passende. Elvira Bell

Weihnachtliche Weisen, schöne Accessoires, interessante Führungen: Der Weihnachtsmarkt in Obermendig hatte einiges zu bieten.

Trotz tristen Wetters hat sich obere Stadtteil von Mendig am ersten Adventssamstag in eine märchenhafte Weihnachtswelt verwandelt. Mit seiner gelungenen Mischung aus urigem Charme, gemütlicher Atmosphäre, traditionellem Handwerk und regionaler Gastronomie, romantischen Lichtinszenierungen, offenen Feuerstellen und insbesondere dem eindrucksvoll illuminierten Florinshof bot die eintägige Veranstaltung eine einzigartige Atmosphäre. Die Besitzer ...







