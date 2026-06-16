Millionen gibt’s vom Bund
So wird das Sondervermögen im Kreis MYK aufgeteilt 
Im Kreis Mayen-Koblenz landen 182 Millionen Euro des Sondervermögens vom Bund. (Symbolbild)
Im Kreis Mayen-Koblenz landen 182 Millionen Euro des Sondervermögens vom Bund. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Rund 182 Millionen Euro vom Sondervermögen des Bundes sind für den Kreis MYK vorgesehen. Wie das Geld zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen aufgeteilt werden soll, regelt das Umsetzungskonzept, das nun im Kreistag beschlossen wurde. 

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Der Bund investiert 500 Milliarden Euro im Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“. Davon landen gut 4,8 Milliarden Euro in Rheinland-Pfalz und schlussendlich 182.457.175 Euro als Regionalbudget im Landkreis Mayen-Koblenz (MYK). Wie diese Millionen dort weiter verteilt werden und für welche Themen das Geld verwendet werden soll, ist im Umsetzungskonzept des Kreises, das Voraussetzung dafür ist, um das Regionalbudget zu nutzen, ...

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