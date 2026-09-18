Frische Ideen für Andernach
So will Sabrina Schäfer die Innenstadt voranbringen
Sabrina Schäfer betreibt seit gut einem Jahr ihren Concept Store Sa’ms auf dem Hügelchen in Andernach. Die frisch gewählte Vorsi
Sabrina Schäfer betreibt seit gut einem Jahr ihren Concept Store Sa’ms auf dem Hügelchen in Andernach. Die frisch gewählte Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv freut sich auf ihr neues Amt.
Martina Koch

Nach acht Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv: Sabrina Schäfer hat den Vorsitz übernommen. Sie hat sich viel vorgenommen, um die Andernacher Innenstadt mit ihrem Vorstandsteam weiterzuentwickeln.

Lesezeit 3 Minuten
Erst vor gut einem Jahr hat sich die Andernacherin Sabrina Schäfer mit ihrem Concept Store Sa’ms auf dem Hügelchen selbstständig gemacht. Jetzt macht die gelernte Einzelhandelskauffrau den nächsten großen Schritt: Kürzlich wurde sie zur neuen Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) gewählt und tritt dort die Nachfolge von Mehtap Turan an, die der Gemeinschaft der Gewerbetreibenden acht Jahre lang vorstand.
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