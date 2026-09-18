Nach acht Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv: Sabrina Schäfer hat den Vorsitz übernommen. Sie hat sich viel vorgenommen, um die Andernacher Innenstadt mit ihrem Vorstandsteam weiterzuentwickeln.
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Erst vor gut einem Jahr hat sich die Andernacherin Sabrina Schäfer mit ihrem Concept Store Sa’ms auf dem Hügelchen selbstständig gemacht. Jetzt macht die gelernte Einzelhandelskauffrau den nächsten großen Schritt: Kürzlich wurde sie zur neuen Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) gewählt und tritt dort die Nachfolge von Mehtap Turan an, die der Gemeinschaft der Gewerbetreibenden acht Jahre lang vorstand.