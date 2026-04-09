Förderprogramm läuft So will Mayen noch attraktiver werden Thomas Brost 09.04.2026, 12:00 Uhr

i In der Mayener Brückenstraße wird immer gegen Leerstand gekämpft. Künftig wird eine Leerstandssoftware eingesetzt. Thomas Brost

Kampf dem Leerstand: Das haben sich die Akteure von Stadt, Stadtrat, Verwaltung, MY-Gemeinschaft und weiteren Interessierten in Mayen auf die Fahne geschrieben. Jetzt wird das Ganze in einem Vierjahresprogramm mit Geld unterstützt.

Kräftig unter die Arme greift das Land der Stadt Mayen, damit diese die Attraktivierung der City fortführen kann. Das Land sagte im Dezember einen positiven Förderbescheid für das Förderprogramm „Innenstadt Impulse“ zu. So sollen Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 528.







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