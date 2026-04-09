Förderprogramm läuft
So will Mayen noch attraktiver werden
In der Mayener Brückenstraße wird immer gegen Leerstand gekämpft. Künftig wird eine Leerstandssoftware eingesetzt.
In der Mayener Brückenstraße wird immer gegen Leerstand gekämpft. Künftig wird eine Leerstandssoftware eingesetzt.
Thomas Brost

Kampf dem Leerstand: Das haben sich die Akteure von Stadt, Stadtrat, Verwaltung, MY-Gemeinschaft und weiteren Interessierten in Mayen auf die Fahne geschrieben. Jetzt wird das Ganze in einem Vierjahresprogramm mit Geld unterstützt.

Lesezeit 1 Minute
Kräftig unter die Arme greift das Land der Stadt Mayen, damit diese die Attraktivierung der City fortführen kann. Das Land sagte im Dezember einen positiven Förderbescheid für das Förderprogramm „Innenstadt Impulse“ zu. So sollen Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 528.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren