Lange ist es den Andernacher Einzelhändlern gelungen, sich gegen den allgemeinen Trend zu stemmen. Doch in den vergangenen Monaten häufen sich die Leerstände. Die Wirtschaftsförderung der Stadt ruft dazu auf, die Kräfte zu bündeln.
Jüngst gab es endlich wieder eine positive Nachricht aus der Andernacher Innenstadt: Die beliebte Boutique Loft No.7 am Marktplatz wird doch nicht endgültig die Pforten schließen, sondern ab Mai mit dem bewährten Konzept unter neuer Leitung weitermachen.