Andernacher Autoren berichten So wichtig sind Läden wie Ankerbuch für Schriftsteller Elvira Bell 02.10.2026, 14:00 Uhr

i Andreas J. Schulte war seit dem Erscheinen seines ersten Romans im Jahr 2013 immer wieder zu Gast auf der Lesebühne der Andernacher Buchhandlung Ankerbuch. Er hofft, dass Nicole Anker eine Nachfolge findet, die sich ebenfalls mit viel Herzblut für die Kulturschaffenden der Region engagiert. Elvira Bell

Wenn Nicole Anker ihre Buchhandlung abgibt, wird sie eine große Lücke im Buchmarkt am Mittelrhein hinterlassen, sind ihre Kunden überzeugt. Dass Ankerbuch auch für Autoren ein besonderer Ort war und ist, erzählt der Andernacher Andreas J. Schulte.

. Nicole Anker hat sich dazu entschieden, ihre Andernacher Buchhandlung zu verkaufen. Über 23 Jahre hinweg hat die Buchhändlerin mit ihrem Mann Ralf Anker, der im Juli verstorben ist, Ankerbuch zu einer festen Institution geformt. Der Buchhändlerin geht es nicht bloß um das Verkaufen.







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